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Лукашенко: Пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять

Среда, 30 декабря 2020, 22:18
Лукашенко: Пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять
БелТА

Белорусские ОМОНовцы подарили самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко свой отличительный знак - черный берет – "за особые заслуги".

Источник: государственное информагентство РБ БелТА, "Пул Первого"

Детали: 30 декабря Лукашенко вручил государственные награды сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим Беларуси.

Посещая расположение отряда милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома, Лукашенко был "посвящен" в омоновцы. Он пошутил, что вряд ли сдаст необходимые испытания на право ношения берета. Но, как пояснил командир отряда Дмитрий Балаба, черный берет вручен Лукашенко "за особые заслуги".

Выступая перед личным составом силовиков, произвол которых во время задержания мирных протестующих против режима Лукашенко уже широко известен в мире, самопровозглашенный президент дал понять, что не намерен отступать.

Прямая речь: "Честно и открыто вам говорю, и пусть они услышат: если бы люди в погонах зря ели хлеб, как они говорят, если бы в те августовские дни вы бы дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще, жили ли бы мы, и существовала ли бы эта страна.

Пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу. Потому что ни у вас, ни у меня, кроме этой земли, это страны больше ничего нет".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусь
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