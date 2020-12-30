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Автомобіль врізався в одеський "МакДональдс": постраждала дівчина

Середа, 30 грудня 2020, 22:54
Автомобіль врізався в одеський МакДональдс: постраждала дівчина

В Одесі легковик Nissan Almera вилетів з проїжджої частини на газон і врізався у відкриту площадку "МакДональдса": жінка отримала важкі травми.

Джерело: поліція Одещини, "Думская"

Деталі: 31-річну жінку, на яку наїхав автомобіль, з травмами голови, грудної клітини та забоєм хребта "швидка" доставила у лікарню.

Зі слів чоловіка, йому стало зле, тому він виїхав з дороги. Його теж госпіталізували.

Наразі обставини автопригоди встановлюються, вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Теми: ОдесаДТП
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