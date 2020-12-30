Автомобиль врезался в одесский "МакДональдс": пострадала девушка

В Одессе легковой Nissan Almera вылетел с проезжей части на газон и врезался в открытую площадку "МакДональдса": женщина получила тяжелые травмы.

Источник: полиция Одесской области, "Думская"

Детали: 31-летнюю женщину, на которую наехал автомобиль, с травмами головы, грудной клетки и ушибом позвоночника "скорая" доставила в больницу.

По словам мужчины, ему стало плохо, поэтому он съехал с дороги. Его тоже госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.