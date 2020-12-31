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В країнах Європи за добу діагностували чверть мільйона заражень COVID-19

Четвер, 31 грудня 2020, 00:33
В країнах Європи за добу діагностували чверть мільйона заражень COVID-19

Станом на 29 грудня в країнах Європи діагностували 253 214 нових заражень коронавірусом, зокрема, 7986 в Україні. 

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Франція, Німеччина, Чехія та Україна, яка займає 10-ту позицію. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 19-му місці.

Наразі всього в світі діагностовано 82 мільйони випадків зараження коронавірусом, 58 мільйонів хворих вилікувалися, 1 794 726 пацієнтів з COVID-19 померло

Продовжують боротися з хворобою понад 22 мільйони людей.

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. 

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

VOC 202012/01 виявили вже в близько десять країнах, переважно в Європі. 

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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