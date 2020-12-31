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В странах Европы за сутки диагностировали четверть миллиона заражений COVID-19

Четверг, 31 декабря 2020, 01:33

По состоянию на 29 декабря в странах Европы диагностировали 253 214 новых заражений коронавирусом, в частности, 7986 в Украине.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Франция, Германия, Чехия и Украина, которая занимает 10-ю позицию. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 19-м месте.

Статистика за 29 декабря

Сейчас в мире диагностировано 82 миллиона случаев заражения коронавирусом, 58 миллионов больных вылечились, 1 794 726 пациента с COVID-19 умерли. 

Продолжают бороться с болезнью более 22 миллионов человек.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около десяти странах, преимущественно в Европе.

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Темы: коронавирус


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