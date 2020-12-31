Ціна криптовалюти Bitcoin знов оновила історичний максимум
Четвер, 31 грудня 2020, 01:58
Криптовалюта Bitcoin побила свій історичний рекорд, досягнувши позначки в 28 тисяч доларів.
Джерело: криптовалютна біржа Coindesk
Деталі: Станом на 00:01 31 грудня вартість біткоіна становить $28 857 (+ 6.05% за добу).
Минулий історичний максимум ціни в $24 000 був зафіксований 20 грудня. Позначку в $20 000 біткоін подолав 16 грудня.
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