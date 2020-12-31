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Ціна криптовалюти Bitcoin знов оновила історичний максимум

Четвер, 31 грудня 2020, 01:08

Криптовалюта Bitcoin побила свій історичний рекорд, досягнувши позначки в 28 тисяч доларів.

Джерело: криптовалютна біржа Coindesk

Деталі: Станом на 00:01 31 грудня вартість біткоіна становить $28 857 (+ 6.05% за добу). 

Минулий історичний максимум ціни в $24 000 був зафіксований 20 грудня. Позначку в $20 000 біткоін подолав 16 грудня.

 
Графік вартісті біткоіна від початку року

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Теми: технології
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