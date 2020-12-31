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Цена криптовалюты Bitcoin вновь обновила исторический максимум

Четверг, 31 декабря 2020, 01:58

Криптовалюта Bitcoin побила свой исторический рекорд, достигнув отметки в 28 тысяч долларов. 

Источник: криптовалютная биржа Coindesk

Детали: По состоянию на 00:01 31 декабря стоимость биткоина составляет $28 857 (+6.05% за сутки). 

Прошлый исторический максимум цены в $24 000 был зафиксирован 20 декабря. Отметку в $20 000 биткоин преодолел 16 декабря.

 
Стоимость биткоины с начала года

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Темы: технологии


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