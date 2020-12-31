Туреччина посилила правила перетину кордону у зв'язку з пандемією
Туреччина оновила правила в'їзду до країни іноземців, які подорожують літаками. Починаючи з 30 грудня 2020 року, всі особи старше 6 років, які в'їжджають до країни, зобов'язуються представити негативний ПЛР-тест на COVID-19.
Джерело: посольство України в США.
Дослівно: "До відома громадян України, які подорожують з/до США транзитом через Туреччину!
За інформацією Посольства Турецької Республіки в США, з 30 грудня 2020 року для в'їзду до Туреччини авіатранспортом всі особи віком від 6 років:
які прямують до Туреччини на відпочинок або з будь-якою іншою метою;
які прямують в інші країни, зокрема США або Україну, транзитом через турецькі аеропорти,
повинні надати довідку про негативний PCR-тест на коронавірус COVID-19. Звертаємо вашу увагу, що тест має бути зроблений не пізніше ніж за 72 години на момент пред'явлення.
З детальною інформацією можна ознайомитися за посиланням".