Туреччина посилила правила перетину кордону у зв'язку з пандемією

Туреччина оновила правила в'їзду до країни іноземців, які подорожують літаками. Починаючи з 30 грудня 2020 року, всі особи старше 6 років, які в'їжджають до країни, зобов'язуються представити негативний ПЛР-тест на COVID-19.

Джерело: посольство України в США.

Дослівно: "До відома громадян України, які подорожують з/до США транзитом через Туреччину!

За інформацією Посольства Турецької Республіки в США, з 30 грудня 2020 року для в'їзду до Туреччини авіатранспортом всі особи віком від 6 років:

які прямують до Туреччини на відпочинок або з будь-якою іншою метою;

які прямують в інші країни, зокрема США або Україну, транзитом через турецькі аеропорти,

повинні надати довідку про негативний PCR-тест на коронавірус COVID-19. Звертаємо вашу увагу, що тест має бути зроблений не пізніше ніж за 72 години на момент пред'явлення.

З детальною інформацією можна ознайомитися за посиланням".