Турция ужесточила правила пересечения границы в связи с пандемией

Турция обновила правила въезда в страну иностранцев, путешествующих самолетами. Начиная с 30 декабря 2020 года, все лица старше 6 лет, въезжающих в страну, обязуются представить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Источник: Посольство Украины в США.

Дословно: "К сведению граждан Украины, путешествующих в / из США транзитом через Турцию!

По информации Посольства Турецкой Республики в США, с 30 декабря 2020 для въезда в Турцию авиатранспортом все лица в возрасте от 6 лет

следующих в Турцию на отдых или с любой другой целью;

следующих в другие страны, в частности США или Украины, транзитом через турецкие аэропорты,

должны предоставить справку о негативном PCR-тест на коронавирус COVID-19. Обращаем ваше внимание, что тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа на момент предъявления.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке".