Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Від коронавірусу за добу у світі померло рекордне число хворих

Четвер, 31 грудня 2020, 04:37

Станом на 29 грудня в світі за добу діагностували понад 700 тисяч нових заражень COVID-19. Померло за останню добу рекордні 14 744 ковід-хворих.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У світі виявили 718 914 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 253 708 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. 

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Франція, Німеччина, Чехія та Україна, яка займає 10-ту позицію. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 19-му місці.

 
Статистика за 29 грудня

Наразі всього в світі діагностовано 83 мільйони випадків зараження коронавірусом, 58 мільйонів хворих вилікувалися, 1 812 046 пацієнтів з COVID-19 померло

Продовжують боротися з хворобою понад 22 мільйони людей.

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. 

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

VOC 202012/01 виявили вже в близько десять країнах, переважно в Європі. 

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 30 грудня: Татаров уникнув арешту, КС чинить опір Зеленському 

Порошенко заявив, що в 2018 році санкціонував спецоперацію по "вагнерівцях"

оновленоПечерський суд зобов'язав ОГП забрати у НАБУ справу про мільйонний хабар

Конституційний клінч: у Зеленського наполягають, що Тупицький - без повноважень

У КС не бачать підстав виконувати “злочинний наказ” Зеленського

Іран виділить $150 000 родинам кожної із жертв катастрофи МАУ

Усі новини...
коронавірус
Туреччина посилила правила перетину кордону у зв'язку з пандемією
В країнах Європи за добу діагностували чверть мільйона заражень COVID-19
Степанов домовлявся про терміни доставки вакцини від COVID-19, яку ще не скоро дозволять в ЄС
Останні новини
04:37
Від коронавірусу за добу у світі померло рекордне число хворих
03:32
Туреччина посилила правила перетину кордону у зв'язку з пандемією
02:08
Ціна криптовалюти Bitcoin знов оновила історичний максимум
01:33
В країнах Європи за добу діагностували чверть мільйона заражень COVID-19
00:34
Степанов домовлявся про терміни доставки вакцини від COVID-19, яку ще не скоро дозволять в ЄС
23:54
фото, відеоАвтомобіль врізався в одеський "МакДональдс": постраждала дівчина
23:26
Матері Шабуніна підклали вибухівку - поліція
23:18
відеоЛукашенко: Поки останній омонівець мені не скаже йти, я буду наглухо стояти
22:45
Ніч на 30 грудня в Києві побила температурний рекорд
22:21
фотоУ Києві осквернили пам'ятник воїнам-захисникам Донбасу
Усі новини...