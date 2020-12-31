Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

От коронавируса за сутки в мире умерло рекордное число больных

Четверг, 31 декабря 2020, 04:37

По состоянию на 29 декабря в мире за сутки диагностировали более 700 000 новых заражений COVID-19. Умерло за последние сутки рекордные 14 744 ковид-больных.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В мире обнаружили 718 914 новых случаев заражения коронавирусом, в частности, 253 708 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Франция, Германия, Чехия и Украина, которая занимает 10-ю позицию. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 19-м месте.

Статистика за 29 декабря

Сейчас в мире диагностировано 83 миллиона случаев заражения коронавирусом, 58 миллионов больных вылечились, 1 812 046 пациента с COVID-19 умерли. 

Продолжают бороться с болезнью более 22 миллионов человек.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около десяти странах, преимущественно в Европе.

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 30 декабря: Татаров избежал ареста, КС сопротивляется Зеленскому

Порошенко заявил, что в 2018 году санкционировал спецоперацию по "вагнеровцам"

обновленоПечерский суд обязал ОГП забрать у НАБУ дело о миллионной взятке

Конституционный клинч: у Зеленского наставивают, что Тупицкий низложен

В КС не видят оснований выполнять "преступный приказ" Зеленского

Иран выделит $150 000 семьям каждой из жертв катастрофы МАУ

Все новости...
коронавирус
Турция ужесточила правила пересечения границы в связи с пандемией
В странах Европы за сутки диагностировали четверть миллиона заражений COVID-19
Степанов договаривался о сроках доставки вакцины от COVID-19, которую еще не скоро разрешат в ЕС
Последние новости
04:37
От коронавируса за сутки в мире умерло рекордное число больных
03:32
Турция ужесточила правила пересечения границы в связи с пандемией
02:08
Цена криптовалюты Bitcoin вновь обновила исторический максимум
01:33
В странах Европы за сутки диагностировали четверть миллиона заражений COVID-19
00:34
Степанов договаривался о сроках доставки вакцины от COVID-19, которую еще не скоро разрешат в ЕС
23:54
фото, видеоАвтомобиль врезался в одесский "МакДональдс": пострадала девушка
23:26
Матери Шабунина подбросили взрывчатку - полиция
23:18
видеоЛукашенко: Пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять
22:45
Ночь на 30 декабря в Киеве побила температурный рекорд
22:21
фотоВ Киеве осквернили памятник воинам-защитникам Донбасса
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!