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От коронавируса за сутки в мире умерло рекордное число больных

Четверг, 31 декабря 2020, 03:37
От коронавируса за сутки в мире умерло рекордное число больных

По состоянию на 29 декабря в мире за сутки диагностировали более 700 000 новых заражений COVID-19. Умерло за последние сутки рекордные 14 744 ковид-больных.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В мире обнаружили 718 914 новых случаев заражения коронавирусом, в частности, 253 708 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Франция, Германия, Чехия и Украина, которая занимает 10-ю позицию. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 19-м месте.

 
Статистика за 29 декабря

Сейчас в мире диагностировано 83 миллиона случаев заражения коронавирусом, 58 миллионов больных вылечились, 1 812 046 пациента с COVID-19 умерли. 

Продолжают бороться с болезнью более 22 миллионов человек.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около десяти странах, преимущественно в Европе.

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"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
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