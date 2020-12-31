Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

9 699 хворих на COVID в Україні за добу, одужали на дві тисячі більше

Четвер, 31 грудня 2020, 07:22
9 699 хворих на COVID в Україні за добу, одужали на дві тисячі більше
УП

За добу 30 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 9 699 особам, одужали 11 803 особи, однак 2 704 хворих потрапили до лікарні, а 209 пацієнтів померли.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, моніторинг РНБО

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.

Летальних випадків у хворих із коронавірусом найбільше в середу зареєстрували у Дніпропетровській області (31), у Києві (22), у Львівській та Запорізькій (по 20), у Київській (11), у Харківській та Одеській (по 10) областях. 

За даними влади, на даний час коронавірус має 326 521 житель України.

Статистика COVID-19 в Україні станом на ранок 31 грудня 2020 року
Статистика COVID-19 в Україні станом на ранок 31 грудня 2020 року

Серед тих, хто отримав "позитивний" результат тесту на коронавірус у передостанній день року, були 341 дитина та 439 медпрацівників.

Водночас, у середу в Україні провели 58 547 тестувань: методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615. Від березня методом ПЛР здійснили 5 585 615 тестувань.

За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу зразка 2019 року виявили в 1 055 047 осіб, із них 709 993 особи одужали, але 18 533 особи померли.

Знати більше: COVID-19  Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: