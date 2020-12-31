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9 699 хворих на COVID в Україні за добу, одужали на дві тисячі більше

Четвер, 31 грудня 2020, 08:22

За добу 30 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 9 699 особам, одужали 11 803 особи, однак 2 704 хворих потрапили до лікарні, а 209 пацієнтів померли.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.

Серед тих, хто отримав "позитивний" результат тесту на коронавірус у передостанній день року, були 341 дитина та 439 медпрацівників.

Водночас, у середу в Україні провели 58 547 тестувань: методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615. Від березня методом ПЛР здійснили 5 585 615 тестувань.

За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу зразка 2019 року виявили в 1 055 047 осіб, із них 709 993 особи одужали, але 18 533 особи померли.

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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