9 699 больных COVID в Украине за сутки, выздоровели на две тысячи больше

За сутки 30 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 9 699 людям, выздоровели 11 803 человека, однако 2 704 больных попали в больницы, а 209 пациентов умерли.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, мониторинг СНБО

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

Летальных случаев у больных с коронавирусом больше всего в среду зарегистрировали в Днепропетровской области (31), в Киеве (22), во Львовской и Запорожской (по 20), в Киевской (11), в Харьковской и Одесской (по 10) областях.

По данным властей, на данное время коронавирус имеет 326 521 житель Украины.

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 декабря 2020 года

Среди тех, кто получил "позитивный" результат теста на коронавирус в предпоследний день года, были 341 ребенок и 439 медработников.

В то же время, в среду в Украине провели 58 547 тестирований: методом ПЦР – 38 932, методом ИФА – 19 615. С марта методом ПЦР осуществили 5 585 615 тестирований.

За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь образца 2019 года обнаружили у 1 055 047 человек, из них 709 993 человека выздоровели, но 18 533 человека умерли.

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