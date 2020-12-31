Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

9 699 больных COVID в Украине за сутки, выздоровели на две тысячи больше

Четверг, 31 декабря 2020, 08:22

За сутки 30 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 9 699 людям, выздоровели 11 803 человека, однако 2 704 больных попали в больницы, а 209 пациентов умерли.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

Среди тех, кто получил "позитивный" результат теста на коронавирус в предпоследний день года, были 341 ребенок и 439 медработников.

В то же время, в среду в Украине провели 58 547 тестирований: методом ПЦР – 38 932, методом ИФА – 19 615. С марта методом ПЦР осуществили 5 585 615 тестирований.

За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь образца 2019 года обнаружили у 1 055 047 человек, из них 709 993 человека выздоровели, но 18 533 человека умерли.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Матери Шабунина подбросили взрывчатку - полиция

видеоЛукашенко: Пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять

Новости 30 декабря: Татаров избежал ареста, КС сопротивляется Зеленскому

Порошенко заявил, что в 2018 году санкционировал спецоперацию по "вагнеровцам"

обновленоПечерский суд обязал ОГП забрать у НАБУ дело о миллионной взятке

Конституционный клинч: у Зеленского наставивают, что Тупицкий низложен

Все новости...
коронавирус
В США подтвердили второй случай заражения мутировавшим коронавирусом
Турбулентность власти, COVID-19 и местные выборы. 2020 в статьях "Украинской правды"
От коронавируса за сутки в мире умерло рекордное число больных
Последние новости
08:48
Шабунин: Взрывное устройство под дверью мамы – это "привет" мне
08:22
9 699 больных COVID в Украине за сутки, выздоровели на две тысячи больше
08:00
Главные новости среды и ночи: Татаров избежал ареста, КС сопротивляется Зеленскому
07:24
На востоке Украины формирования России осуществили 5 обстрелов
06:23
В США подтвердили второй случай заражения мутировавшим коронавирусом
04:37
От коронавируса за сутки в мире умерло рекордное число больных
03:32
Турция ужесточила правила пересечения границы в связи с пандемией
02:08
Цена криптовалюты Bitcoin вновь обновила исторический максимум
01:33
В странах Европы за сутки диагностировали четверть миллиона заражений COVID-19
00:34
Степанов договаривался о сроках доставки вакцины от COVID-19, которую еще не скоро разрешат в ЕС
Все новости...