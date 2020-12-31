Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

9 699 больных COVID в Украине за сутки, выздоровели на две тысячи больше

Четверг, 31 декабря 2020, 07:22
9 699 больных COVID в Украине за сутки, выздоровели на две тысячи больше
УП

За сутки 30 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 9 699 людям, выздоровели 11 803 человека, однако 2 704 больных попали в больницы, а 209 пациентов умерли.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, мониторинг СНБО

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

Летальных случаев у больных с коронавирусом больше всего в среду зарегистрировали в Днепропетровской области (31), в Киеве (22), во Львовской и Запорожской (по 20), в Киевской (11), в Харьковской и Одесской (по 10) областях.

По данным властей, на данное время коронавирус имеет 326 521 житель Украины.

 
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 декабря 2020 года

Среди тех, кто получил "позитивный" результат теста на коронавирус в предпоследний день года, были 341 ребенок и 439 медработников.

В то же время, в среду в Украине провели 58 547 тестирований: методом ПЦР – 38 932, методом ИФА – 19 615. С марта методом ПЦР осуществили 5 585 615 тестирований.

За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь образца 2019 года обнаружили у 1 055 047 человек, из них 709 993 человека выздоровели, но 18 533 человека умерли.

Знать больше: COVID-19 Украина и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
Все новости...
Реклама: