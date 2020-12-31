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У Києві планують капітально ремонтувати Хрещатик 

Четвер, 31 грудня 2020, 08:29
У Києві планують капітально ремонтувати Хрещатик 

У Києві готуються до капітального ремонту центральної вулиці Хрещатик, в Інституті Київдормістпроект працюють над проєктом оновлення понад кілометра дороги й тротуару.

Джерело: "Вечірній Київ

Деталі: Планується оновити зовнішній вигляд та функціонал головної вулиці України. Капітальний ремонт на Хрещатику, згідно з проєктом, розпочнеться від Європейської площі (на місці стику бруківки та асфальту) і продовжиться аж до Бессарабської площі (до точки примикання бульвару Тараса Шевченка). 

Загалом на Хрещатику відремонтують 1165 метрів дорожнього покриття та тротуарної частини.

Директор інституту Київдормістпроект Володимир Воробйов розповів, що фахівці працюють над капітальним ремонтом Хрещатика з неповною заміною конструкції дорожнього "одягу" та капітальним ремонтом тротуарів. 

Також на вулиці облаштують велодоріжки та проведуть капітальний ремонт інженерних мереж. 

За словами Воробйова, для оновлення зовнішнього вигляду вулиці передбачають також ремонт фонтанів, заміну пошкоджених зелених насаджень, тактильні елементи покриття та світлофори зі звуковими сигналами для людей, що цього потребують.

Над проєктом працює великий колектив фахівців на чолі з головним інженером Геннадієм Кибальчуком. Партнером у розробці проєкту є ТОВ "Архітектурна студія "Колесников".

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
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