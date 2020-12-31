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В Киеве планируют капитально ремонтировать Крещатик

Четверг, 31 декабря 2020, 08:29
В Киеве планируют капитально ремонтировать Крещатик

В Киеве готовятся к капитальному ремонту центральной улицы Крещатик, в Институте Киевдормостпроект работают над проектом обновления более километра дороги и тротуара.

Источник: "Вечерний Киев

Детали: Планируется обновить внешний вид и функционал главной улицы Украины. Капитальный ремонт на Крещатике, согласно проекту, начнется от Европейской площади (на месте стыка брусчатки и асфальта) и продлится до Бессарабской площади (до точки примыкания бульвара Тараса Шевченко).

Всего на Крещатике отремонтируют 1165 метров дорожного покрытия и тротуарной части.

Директор института Киевдормостпроект Владимир Воробьев рассказал, что специалисты работают над капитальным ремонтом Крещатика с неполной заменой конструкции дорожной "одежды" и капитальным ремонтом тротуаров.

Также на улице обустроят велодорожки и проведут капитальный ремонт инженерных сетей.

По словам Воробьева, для обновления внешнего вида улицы предусматривают также ремонт фонтанов, замену поврежденных зеленых насаждений, тактильные элементы покрытия и светофоры со звуковыми сигналами для людей, которые в этом нуждаются.

Над проектом работает большой коллектив специалистов во главе с главным инженером Геннадием Кибальчуком. Партнером в разработке проекту является ООО "Архитектурная студия" Колесников".

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Темы: Киев
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