Хорватію продовжує "трясти" – посол 

Центральну Хорватію продовжує "трясти", сейсмічні служби зафіксували понад 100 поштовхів магнітудою до 5,0 балів, громадяни України не постраждали внаслідок землетрусу.

Джерело: посол України в Хорватії та за сумісництвом у Боснії та Герцеговині Василь Кирилич

Деталі: Рятувальні служби Хорватії продовжують пошукові роботи з метою порятунку людей у селах Сісачко-мославачкої жупанії, які поруйновані внаслідок землетрусу.

Кількість жертв землетрусу не збільшилася, крім уже підтверджених 7-и, водночас врятовано людей з незначними травмами.

14 важких пацієнтів доставлено до Загреба гелікоптерами військово-повітряних сил Хорватії.

Осіб, які залишилися без житла у м. Сісак, тимчасово розміщено в школах за місцем проживання.

У м. Петриня облаштовано військовий житловий простір і змонтовано намети для прихистку людей.