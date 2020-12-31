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Хорватію продовжує "трясти" – посол 

Четвер, 31 грудня 2020, 10:39

Центральну Хорватію продовжує "трясти", сейсмічні служби зафіксували понад 100 поштовхів магнітудою до 5,0 балів, громадяни України не постраждали внаслідок землетрусу.

Джерело: посол України в Хорватії та за сумісництвом у Боснії та Герцеговині Василь Кирилич

Деталі: Рятувальні служби Хорватії продовжують пошукові роботи з метою порятунку людей у селах Сісачко-мославачкої жупанії, які поруйновані внаслідок землетрусу.

Кількість жертв землетрусу не збільшилася, крім уже підтверджених 7-и, водночас врятовано людей з незначними травмами. 

14 важких пацієнтів доставлено до Загреба гелікоптерами військово-повітряних сил Хорватії.

Осіб, які залишилися без житла у м. Сісак, тимчасово розміщено в школах за місцем проживання. 

У м. Петриня облаштовано військовий житловий простір і змонтовано намети для прихистку людей.

Теми: Хорватіястихійне лихо


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