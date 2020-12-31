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Хорватию продолжает "трясти" – посол

Четверг, 31 декабря 2020, 10:39

Центральную Хорватию продолжает "трясти", сейсмические службы зафиксировали более 100 толчков магнитудой до 5,0 баллов, граждане Украины не пострадали в результате землетрясения.

Источник: посол Украины в Хорватии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич

Детали: Спасательные службы Хорватии продолжают поисковые работы с целью спасения людей в селах Сисачко-мославачкой жупании, которые разрушены в результате землетрясения.

Число жертв землетрясения не увеличилась, кроме уже подтвержденных 7-ми, при этом спасены люди с незначительными травмами.

14 тяжелых пациентов доставлены в Загреб вертолетами ВВС Хорватии.

Людей, оставшихся без жилья в г.. Сисак, временно разместили в школах по месту жительства.

В г. Петриня оборудовано военное жилое пространство и смонтированы палатки для приюта людей.

Темы: Хорватиястихийное бедствие


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