Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

OCCRP назвав злочинця року. Коломойський вийшов у фінал

Четвер, 31 грудня 2020, 09:58
OCCRP назвав злочинця року. Коломойський вийшов у фінал

Центр дослідження корупції та організованої злочинності назвав президента Бразилії Жаїра Болсонару "людиною року у сфері організованої злочинності та корупції".

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP)

Деталі: В організації зазначили, що Болсонару обирали як антикорупційного кандидата, "натомість він оточив себе корупційними фігурами, використовував пропаганду, щоб просувати свій популістський порядок денний, підривав систему правосуддя та вів деструктивну війну проти Амазонського регіону".

 

Там звертають увагу, що Болсонару "на тоненького" переміг двох інших лідерів – президента Туреччини Реджепа Ердогана та президента США Дональда Трампа.

Як зазначає OOCRP, "обидва фіналісти також отримували блага від пропаганди, підривали демократичні інституції у своїх країнах, політизували свої системи правосуддя, уникали багатосторонніх угод, винагороджували корумповані внутрішніх кола та відсували свої країни від демократичного правопорядку до самодержавства".

Перелік фіналістів завершив український бізнесмен Ігор Коломойський. Його звинувачують у тому, що він отримав позику від свого тодішнього банку "Приватбанку" на понад 5 мільярдів доларів.

Гроші зникли в серії офшорів. Збитки становили 40% усіх приватних депозитів у країні. Але Коломойський не був заарештований, і зараз він лобіює можливість повернути контроль над банком після того, як установу врятувала держава, наголосили в OOCRP.

Експерти звертають увагу, що Коломойський має історію "корпоративних рейдів, шахрайства, розкрадання державних активів та політичних інтриг і представляє багатьох ідеологічних та корумпованих мільярдерів від братів Кох до Арона Банкса, які підірвали демократію заради особистої вигоди".

 
Попередні "переможці" рейтингу OCCRP

Нагадаємо: "Приватбанк" націоналізували в грудні 2016 року. У НБУ заявляли, що банку завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів. Коломойський назвав "маячнею" дані Нацбанку.

"Українська правда" у Threads

Теми: КоломойськийТрампБразиліясвіткримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Коломойський
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ
Схема на "Центренерго": суд призначив заставу керівнику пов'язаної з Коломойським компанії
Останні новини
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: