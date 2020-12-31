Центр дослідження корупції та організованої злочинності назвав президента Бразилії Жаїра Болсонару "людиною року у сфері організованої злочинності та корупції".

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP)

Деталі: В організації зазначили, що Болсонару обирали як антикорупційного кандидата, "натомість він оточив себе корупційними фігурами, використовував пропаганду, щоб просувати свій популістський порядок денний, підривав систему правосуддя та вів деструктивну війну проти Амазонського регіону".

Там звертають увагу, що Болсонару "на тоненького" переміг двох інших лідерів – президента Туреччини Реджепа Ердогана та президента США Дональда Трампа.

Як зазначає OOCRP, "обидва фіналісти також отримували блага від пропаганди, підривали демократичні інституції у своїх країнах, політизували свої системи правосуддя, уникали багатосторонніх угод, винагороджували корумповані внутрішніх кола та відсували свої країни від демократичного правопорядку до самодержавства".

Перелік фіналістів завершив український бізнесмен Ігор Коломойський. Його звинувачують у тому, що він отримав позику від свого тодішнього банку "Приватбанку" на понад 5 мільярдів доларів.

Гроші зникли в серії офшорів. Збитки становили 40% усіх приватних депозитів у країні. Але Коломойський не був заарештований, і зараз він лобіює можливість повернути контроль над банком після того, як установу врятувала держава, наголосили в OOCRP.

Експерти звертають увагу, що Коломойський має історію "корпоративних рейдів, шахрайства, розкрадання державних активів та політичних інтриг і представляє багатьох ідеологічних та корумпованих мільярдерів від братів Кох до Арона Банкса, які підірвали демократію заради особистої вигоди".

Попередні "переможці" рейтингу OCCRP

Нагадаємо: "Приватбанк" націоналізували в грудні 2016 року. У НБУ заявляли, що банку завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів. Коломойський назвав "маячнею" дані Нацбанку.