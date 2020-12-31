Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

OCCRP назвал преступника года. Коломойский вышел в финал

Четверг, 31 декабря 2020, 10:58

Центр исследования коррупции и организованной преступности назвал президента Бразилии Жаира Болсонару "человеком года в сфере организованной преступности и коррупции".

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP)

Детали: В организации отметили, что Болсонару выбирали как антикоррупционного кандидата, "однако он окружил себя коррупционными фигурами, использовал пропаганду, чтобы продвигать свою популистскую повестку дня, подрывал систему правосудия и вел деструктивную войну против Амазонского региона".

 

Там обращают внимание, что Болсонару "на тоненького" победил двух других лидеров – президента Турции Реджепа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

Как отмечает OOCRP, "оба финалиста также получали блага от пропаганды, подрывали демократические институты в своих странах, политизировали свои системы правосудия, избегали многосторонних соглашений, вознаграждали коррумпированные внутренние круги и отодвигали свои страны от демократического правопорядка к самодержавию".

Список финалистов завершил украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Его обвиняют в том, что он получил заем от своего тогдашнего банка "Приватбанка" на более 5 миллиардов долларов.

Деньги исчезли в серии оффшоров. Убытки составили 40% всех частных депозитов в стране. Но Коломойский не был арестован, и сейчас он лоббирует возможность вернуть контроль над банком после того, как учреждение спасло государство, отметили в OOCRP.

Эксперты обращают внимание, что Коломойский имеет историю "корпоративных рейдов, мошенничества, хищения государственных активов и политических интриг и представляет многих идеологических и коррумпированных миллиардеров от братьев Кох до Арона Банкса, которые взорвали демократию ради личной выгоды".

 

Напомним: "ПриватБанк" национализировали в декабре 2016 года. В НБУ заявляли, что банку нанесли ущерб минимум на 5,5 миллиарда долларов. Коломойский назвал "бредом" данные Нацбанка.

Темы: КоломойскийТрампБразилиямиркриминал


powered by lun.ua
Главное сегодня

OCCRP назвал преступника года. Коломойский вышел в финал

США выдвинули новые обвинения Коломойскому и Боголюбову

фотоОфис Венедиктовой: Гранаты под дверью у матери Шабунина были без взрывчатки

9 699 больных COVID в Украине за сутки, выздоровели на две тысячи больше

Матери Шабунина подбросили взрывчатку - полиция

видеоЛукашенко: Пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять

Все новости...
Коломойский
США выдвинули новые обвинения Коломойскому и Боголюбову
Первые ласточки нового правительства: договорняки с политсилами
Зеленский: Коломойский не может влиять на НБУ
Последние новости
12:04
Зеленский говорит, что украинцы смогут экономить при расчетах за газ до 40%
11:55
"Нафтогаз" хочет выставить на биржу от 15% добытого газа
11:52
"Ждем рок-н-ролла": Кулеба рассказал о планах в отношениях Украины и США
11:44
В Киеве 547 выздоровлений против 1332 новых случаев COVID
11:37
НАБУ: Суд и Офис генпрокурора пытаются защитить экс-министра времен Януковича
10:58
OCCRP назвал преступника года. Коломойский вышел в финал
10:49
Словения возобновила работу АЭС, которую останавливала после землетрясения в Хорватии
10:45
Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евроась к доллару
10:39
Хорватию продолжает "трясти" – посол
10:30
США выдвинули новые обвинения Коломойскому и Боголюбову
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!