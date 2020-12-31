OCCRP назвал преступника года. Коломойский вышел в финал

Центр исследования коррупции и организованной преступности назвал президента Бразилии Жаира Болсонару "человеком года в сфере организованной преступности и коррупции".

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP)

Детали: В организации отметили, что Болсонару выбирали как антикоррупционного кандидата, "однако он окружил себя коррупционными фигурами, использовал пропаганду, чтобы продвигать свою популистскую повестку дня, подрывал систему правосудия и вел деструктивную войну против Амазонского региона".

Там обращают внимание, что Болсонару "на тоненького" победил двух других лидеров – президента Турции Реджепа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

Как отмечает OOCRP, "оба финалиста также получали блага от пропаганды, подрывали демократические институты в своих странах, политизировали свои системы правосудия, избегали многосторонних соглашений, вознаграждали коррумпированные внутренние круги и отодвигали свои страны от демократического правопорядка к самодержавию".

Список финалистов завершил украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Его обвиняют в том, что он получил заем от своего тогдашнего банка "Приватбанка" на более 5 миллиардов долларов.

Деньги исчезли в серии оффшоров. Убытки составили 40% всех частных депозитов в стране. Но Коломойский не был арестован, и сейчас он лоббирует возможность вернуть контроль над банком после того, как учреждение спасло государство, отметили в OOCRP.

Эксперты обращают внимание, что Коломойский имеет историю "корпоративных рейдов, мошенничества, хищения государственных активов и политических интриг и представляет многих идеологических и коррумпированных миллиардеров от братьев Кох до Арона Банкса, которые взорвали демократию ради личной выгоды".

Предыдущие "победители" рейтинга OCCRP

Напомним: "ПриватБанк" национализировали в декабре 2016 года. В НБУ заявляли, что банку нанесли ущерб минимум на 5,5 миллиарда долларов. Коломойский назвал "бредом" данные Нацбанка.