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У Києві 547 одужань проти 1332 нових випадків COVID

Четвер, 31 грудня 2020, 11:44

У Києві 30 грудня виявили 1 332 хворих на коронавірус, одужали за минулу добу 547 людей, до лікарень столиці госпіталізували 79 пацієнтів, 22 хворих померли

Джерело: міський голова Віталій Кличко у Telegram 

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі – 302, у Дарницькому – 195 та в Солом’янському районі – 174 випадки. 

 

Серед нових хворих є 51 медик.

Загалом у середу "позитивний" тест на COVID-19 отримали: 743 жінки віком від 18 до 99 років, 536 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв, 29 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 24 хлопчика від 1 до 16 років.

Усього за період пандемії в столиці виявили вже 111 471 випадків зараження коронавірусом, зафіксовано 1919 летальних випадків від вірусу, коронавірус подолали 39 403 мешканці столиці.

Теми: коронавірусCovid-2019Київ


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