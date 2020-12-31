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В Киеве 547 выздоровлений против 1332 новых случаев COVID

Четверг, 31 декабря 2020, 11:44

В Киеве 30 декабря обнаружили 1 332 больных коронавирусом, выздоровели за минувшие сутки 547 человек, в больницы столицы госпитализировали 79 пациентов, 22 больных умерли

Источник: городской глава Виталий Кличко в Telegram

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе – 302, в Дарницком – 195 и в Соломенском районе – 174 случая.

 

Среди новых больных есть 51 медик.

Всего в среду "позитивный" тест на COVID-19 получили: 743 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 536 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 29 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 24 мальчика от 1 до 16 лет.

Всего за период пандемии в столице обнаружили уже 111 471 случаев заражения коронавируса, зафиксировано 1 919 летальных случаев от вируса, коронавирус преодолели 39 403 жителя столицы.

Темы: коронавирусCovid-2019Киев


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