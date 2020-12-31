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"Чекаємо рок-н-ролу": Кулеба розповів про плани у відносинах України зі США

Четвер, 31 грудня 2020, 10:52

Міністр закордонних справ України очікує "динамічних і драйвових" відносин з адміністрацією обраного президента США Джо Байдена, пріоритетами у яких будуть три напрямки.

Як пише "Європейська правда", про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю ТСН.

"Ми очікуємо рок-н-ролу. Ми хочемо дуже динамічних і драйвових відносин зі Сполученими Штатами. Америка й Україна є стратегічними партнерами - це офіційно і фактично так. Тому нам потрібно додавати ще більше звуку до цієї пісні стратегічного партнерства. У нас є безпека. Це стовідсотковий пріоритет. У нас є трансформація України. Це те, де США можуть нам серйозно допомогти у зміцненні країни зсередини - у реалізації реформ", - зазначив Кулеба.

Третім пріоритетом він назвав відносини в економічній сфері, що охоплює інвестиції в Україну та торгівлю на світових ринках.  

Глава МЗС додав, що відновлення посади спецпредставника Державного департаменту США щодо України, яку раніше обіймав Курт Волкер, було б позитивним кроком, але це - не головне. 

"Досвід наявності цієї посади позитивний, ми були б задоволені, якби вона була відновлена. … Але дуже важливо, щоб Україною в Америці займався не лише спецпредставник, а щоб уся державна машина США усвідомлювала, що Україна - це суперважливий партнер у Європі. І для цього треба, щоб у Держдепі, в Міноборони, Мінфіні, Конгресі — скрізь були прихильники України, які б допомагали нам розвивати ці відносини. А буде конкретна посада чи не буде — це вже другорядне питання", - зазначив Кулеба. 

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Теми: МЗССШАКулеба Дмитро
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