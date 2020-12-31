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"Ждем рок-н-ролла": Кулеба рассказал о планах в отношениях Украины и США

Четверг, 31 декабря 2020, 10:52

Министр иностранных дел Украины ожидает "динамических и драйвовых" отношений с администрацией избранного президента США Джо Байдена, и считает приоритетными три направления.

Как пишет "Европейская правда", об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью ТСН.

"Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами - это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука в эту песню стратегического партнерства. У нас есть безопасность. Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри - в реализации реформ", - отметил Кулеба.

Третьим приоритетом он назвал отношения в экономической сфере, что охватывает инвестиции в Украину и торговлю на мировых рынках.

Глава МИД добавил, что восстановление должности спецпредставителя Госдепартамента США по Украине, которую ранее занимал Курт Волкер, было бы положительным шагом, но это - не главное.

"Опыт наличия этой должности положительный, мы были бы довольны, если бы она была восстановлена. ... Но очень важно, чтобы Украиной в Америке занимался не только спецпредставитель, а чтобы вся государственная машина США осознавала, что Украина - это суперважный партнер в Европе. И для этого нужно, чтобы в Госдепе, в Минобороны, Минфине, Конгрессе - везде были сторонники Украины, которые помогают нам развивать эти отношения. А будет конкретная должность или не будет - это уже второстепенный вопрос", - отметил Кулеба.

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Темы: МИДСШАКулеба Дмитрий
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