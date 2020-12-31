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Лавров завів "у медикаментозний сон" нормандські переговори на рівні МЗС - Кулеба

Четвер, 31 грудня 2020, 12:45

На думку глави МЗС України Дмитра Кулеби, Нормандський формат перемовин щодо війни на Донбасі ще "живий" та необхідний, хоча на рівні МЗС майже заморожений через дії РФ.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів в інтерв’ю ТСН.

На запитання про те, чи ще "живий" нормандський формат, Дмитро Кулеба відповів, що він "живіший від усіх живих".

"На рівні міністрів закордонних справ він живий, але перебуває в медикаментозному сні. І в цей медикаментозний сон його поклало Міністерство закордонних справ РФ", - зазначив він, додавши, що йдеться про главу МЗС РФ Сергія Лаврова.

Кулеба зазначив, що не вважає "глухим кутом" ситуацію з Нормандським форматом через відсутність повторної зустрічі на рівні лідерів (після 9 грудня 2019 року), попри те, що Росія ускладнила переговорний процес. 

"Був перший рік, коли всі їхали по дуже швидкій дорозі і було досягнуто конкретних результатів, але потім РФ низкою своїх дій перетворила хайвей на роздовбаний шлях, яким дуже важко доводиться їхати, та ще й з максимальною обережністю, щоб не відірвати колесо. Але їдемо, будемо їхати, тому що наша мета, мета президента не змінюється. Це мир в Україні, відновлення територіальної цілісності України. І для досягнення цього результату треба говорити не з якимись посередниками, а з Росією, яка почала цю війну", - наголосив  Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно в Офісі президента заявили, що Україна розраховує на проведення зустрічі політичних радників щодо Донбасу в Нормандському форматі у січні 2021 року.

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Теми: нормандський форматМЗСКулеба ДмитроЛавров


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