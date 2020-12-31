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Лавров завел "в медикаментозный сон" нормандские переговоры на уровне МИД - Кулеба

Четверг, 31 декабря 2020, 12:45

По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Нормандский формат переговоров по поводу войны на Донбассе еще "жив" и необходим, хотя на уровне МИД почти заморожен из-за действий РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью ТСН.

На вопрос о том, еще "жив" ли еще Нормандский формат, Дмитрий Кулеба ответил, что он "живее всех живых".

"На уровне министров иностранных дел он жив, но находится в медикаментозном сне. И в этот медикаментозный сон его погрузило Министерство иностранных дел РФ", - отметил он, добавив, что имеет в виду главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Кулеба отметил, что не считает "тупиком" ситуацию с Нормандским форматом из-за отсутствия повторной встречи на уровне лидеров (после 9 декабря 2019 года), несмотря на то, что Россия усложнила переговорный процесс.

"Был первый год, когда все ехали по очень быстрой дороге и было достигнуто конкретных результатов, но затем РФ рядом своих действий превратила хайвей на раздолбанный путь, по которому ехать очень сложно, да еще и с максимальной осторожностью, чтобы не оторвать колесо. Но мы едем и будем ехать, потому что наша цель, цель президента не меняется. Это мир в Украине, восстановление территориальной целостности Украины. И для достижения этого результата нужно говорить не с какими-то посредниками, а с Россией, которая начала эту войну", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, недавно в Офисе президента заявили, что Украина рассчитывает на проведение встречи политических советников по Донбассу в Нормандском формате в январе 2021 года.

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Темы: нормандский форматМИДКулеба ДмитрийЛавров


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