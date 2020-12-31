Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров завел "в медикаментозный сон" нормандские переговоры на уровне МИД - Кулеба

Четверг, 31 декабря 2020, 11:45

По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Нормандский формат переговоров по поводу войны на Донбассе еще "жив" и необходим, хотя на уровне МИД почти заморожен из-за действий РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью ТСН.

На вопрос о том, еще "жив" ли еще Нормандский формат, Дмитрий Кулеба ответил, что он "живее всех живых".

"На уровне министров иностранных дел он жив, но находится в медикаментозном сне. И в этот медикаментозный сон его погрузило Министерство иностранных дел РФ", - отметил он, добавив, что имеет в виду главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Кулеба отметил, что не считает "тупиком" ситуацию с Нормандским форматом из-за отсутствия повторной встречи на уровне лидеров (после 9 декабря 2019 года), несмотря на то, что Россия усложнила переговорный процесс.

"Был первый год, когда все ехали по очень быстрой дороге и было достигнуто конкретных результатов, но затем РФ рядом своих действий превратила хайвей на раздолбанный путь, по которому ехать очень сложно, да еще и с максимальной осторожностью, чтобы не оторвать колесо. Но мы едем и будем ехать, потому что наша цель, цель президента не меняется. Это мир в Украине, восстановление территориальной целостности Украины. И для достижения этого результата нужно говорить не с какими-то посредниками, а с Россией, которая начала эту войну", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, недавно в Офисе президента заявили, что Украина рассчитывает на проведение встречи политических советников по Донбассу в Нормандском формате в январе 2021 года.

Читайте также: Побед больше: каким стал 2020 год для внешней политики Украины.

Темы: нормандский форматМИДКулеба ДмитрийЛавров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
нормандский формат
Посол Украины в Германии считает возможным возобновление Нормандского формата для прекращения войны
Кремль говорит, что согласится на саммит "нормандской четверки", если им понравится повестка
"Красных линий не пересекли": Кулеба о "нормандской" встрече советников в Берлине
Последние новости
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
Все новости...
Реклама: