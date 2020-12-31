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У Львові судитимуть 10 членів виборчкому за фальсифікацію на виборах мера

Четвер, 31 грудня 2020, 13:32

Поліція Львова завершила розслідування і передала в суд провадження щодо 10 членів однієї з дільничних виборчих комісій, яких підозрюють у фальсифікації підсумкового протоколу на виборах мера.

Джерело: поліція Львівської області

Дослівно: "Співробітники Сихівського відділу поліції викрили десятьох членів дільничної виборчої комісії, які під час другого туру виборів міського голови Львова сфальсифікували протоколи про підрахунок голосів. Досудове розслідування завершене, обвинувальні акти скеровані на розгляд суду".

Деталі: 22 листопада до поліції надійшло повідомлення від офіційного спостерігача про те, що на одній з виборчих дільниць Сихівського району міста Львова члени дільничної виборчої комісії підробили протоколи підрахунку голосів виборців.

На місці працювала слідчо-оперативна група Сихівського відділу поліції. Правоохоронці встановили, що десятеро членів виборчої комісії підписали протоколи про підсумки голосування на дільниці до остаточного заповнення протоколу та не на засіданні комісії.

За скоєне зловмисникам загрожує покарання -  позбавлення волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

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Українська правда
Теми: Львіввибориполіція


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