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Во Львове будут судить 10 членов избиркома за фальсификацию на выборах мэра

Четверг, 31 декабря 2020, 12:32
Во Львове будут судить 10 членов избиркома за фальсификацию на выборах мэра

Полиция Львова завершила расследование и передала в суд производство относительно 10 членов одной из участковых избирательных комиссий, которых подозревают в фальсификации итогового протокола на выборах мэра.

Источник: полиция Львовской области

Дословно: "Сотрудники Сиховского отдела полиции разоблачили десять членов участковой избирательной комиссии, которые во время второго тура выборов городского головы Львова сфальсифицировали протоколы о подсчете голосов. Досудебное расследование завершено, обвинительные акты направлены на рассмотрение суда".

Детали: 22 листопада в полицию поступило сообщение от официального наблюдателя о том, что на одном из избирательных участков Сиховского района Львова члены участковой избирательной комиссии подделали протоколы подсчета голосов избирателей.

Правоохранители установили, что десять членов избирательной комиссии подписали протоколы об итогах голосования на участке до окончательного заполнения протокола и не на заседании комиссии.

За содеянное злоумышленникам грозит наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

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Украинская правда
Темы: Львоввиборыполиция
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