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ДБР вирішило щомісяця звітувати про "справи Майдану"

Четвер, 31 грудня 2020, 12:59

Державне бюро розслідувань планує щомісяця звітувати про стан справ у розслідуванні злочинів проти активістів Євромайдану.

Джерело: ДБР

Дослівно: "З метою відкритого інформування суспільства про стан досудового розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках, ДБР започаткувало щомісячні звіти про "справи Майдану".

Деталі: Згідно з оприлюдненим документом, станом на кінець грудня 2020 року у провадженні спеціального підрозділу ДБР з розслідування "справ Майдану" перебуває 74 провадження.

Завершено розслідування у трьох справах: стосовно викрадення та вбивства журналіста Василя Сергієнка, стосовно 7 активістів "Черкаського Євромайдану", відносно двох цивільних осіб, причетних до викрадення Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

До суду в грудні скеровано 4 обвинувальні акти, повідомлено про підозру двом особам.

Зазначається, що 17 грудня судом ухвалено перший обвинувальний вирок на підставі обвинувального акту у "справі Майдану", розслідуваній Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань.

Цим вироком визнано винним цивільну особу за надання завідомо неправдивих показань (введення в оману) суду, що стало підставою для подальшого виправдання низки працівників правоохоронних органів Черкащини, обвинувачених у вчиненні незаконних затримань, притягнення до кримінальної відповідальності громадян за нібито участь в "Черкаському Євромайдані".

 
 
 
 

Українська правда

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Теми: ЄвромайданДБР
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