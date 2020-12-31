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ГБР решило каждый месяц отчитываться о "делах Майдана"

Четверг, 31 декабря 2020, 13:59

Государственное бюро расследований планирует ежемесячно отчитываться о состоянии дел в расследовании преступлений против активистов Евромайдана.

Источник: ГБР

Дословно: "С целью открытого информирования общества о состоянии досудебного расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, ГБР начало ежемесячные отчеты о "делах Майдана".

Детали: Согласно обнародованному документу, по состоянию на конец декабря 2020 года в производстве специального подразделения ГБР по расследованию "дел Майдана" находится 74 производства.

Завершено расследование по трем делам: относительно похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко, в отношении 7 активистов "Черкасского Евромайдана", в отношении двух гражданских лиц, причастных к похищению Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

В суд в декабре направлены 4 обвинительных акта, сообщено о подозрении двум лицам.

Отмечается, что 17 декабря судом принят первый обвинительный приговор на основании обвинительного акта по "делу Майдана", расследуемому Управлением по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований.

Этим приговором осуждено гражданское лицо за предоставление заведомо ложных показаний (введение в заблуждение) суда, что послужило основанием для дальнейшего оправдания ряда сотрудников правоохранительных органов Черкасской области, обвиняемых в совершении незаконных задержаний, привлечении к уголовной ответственности граждан за якобы участие в "Черкасском Евромайдане".

 
 
 
 

Украинская правда
Темы: ЕвромайданГБР


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