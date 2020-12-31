Новий рік у поїздах зустрічатимуть більше 5,4 тисячі пасажирів
Четвер, 31 грудня 2020, 13:20
Станом на 31 грудня пасажири викупили понад 5,4 тисячі місць у поїзди, які курсуватимуть у новорічну ніч.
Джерело: "Укрзалізниця"
Деталі: Загалом у цю святкову добу курсуватиме 60 пасажирських поїздів. Найпопулярнішим традиційно в цю пору року став західний напрямок.
В УЗ нагадують також, що під час січневого локдауну поїзди продовжать курсувати, компанія обіцяє забезпечувати усі протиепідемічні заходи.
Що передувало: Цьогоріч "Укрзалізниця" додатково призначила 17 поїздів для перевезення пасажирів під час зимових свят.
Українська правда