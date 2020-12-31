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Новий рік у поїздах зустрічатимуть більше 5,4 тисячі пасажирів

Четвер, 31 грудня 2020, 14:20

Станом на 31 грудня пасажири викупили понад 5,4 тисячі місць у поїзди, які курсуватимуть у новорічну ніч.

Джерело: "Укрзалізниця"

Деталі: Загалом у цю святкову добу курсуватиме 60 пасажирських поїздів.  Найпопулярнішим традиційно в цю пору року став західний напрямок.

В УЗ нагадують також, що під час січневого локдауну поїзди продовжать курсувати, компанія обіцяє забезпечувати усі протиепідемічні заходи.

Що передувало: Цьогоріч "Укрзалізниця" додатково призначила 17 поїздів для перевезення пасажирів під час зимових свят.

Українська правда
Теми: Укрзалізниця


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