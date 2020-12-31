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Новый год в поездах будут встречать больше 5,4 тысячи пассажиров

Четверг, 31 декабря 2020, 13:20
Новый год в поездах будут встречать больше 5,4 тысячи пассажиров

По состоянию на 31 декабря пассажиры выкупили свыше 5,4 тысячи мест в поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь.

Источник: "Укрзализныця"

Детали: Всего в эти праздничные сутки будут курсировать 60 пассажирских поездов. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление.

В УЗ напоминают также, что во время январского локдауна поезда продолжат курсировать, компания обещает обеспечивать все противоэпидемические меры.

Что предшествовало: В этом году "Укрзализныця" дополнительно назначила 17 поездов для перевозки пассажиров во время зимних праздников.

Украинская правда
Темы: Укрзализныця
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