Новый год в поездах будут встречать больше 5,4 тысячи пассажиров

По состоянию на 31 декабря пассажиры выкупили свыше 5,4 тысячи мест в поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь.

Источник: "Укрзализныця"

Детали: Всего в эти праздничные сутки будут курсировать 60 пассажирских поездов. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление.

В УЗ напоминают также, что во время январского локдауна поезда продолжат курсировать, компания обещает обеспечивать все противоэпидемические меры.

Что предшествовало: В этом году "Укрзализныця" дополнительно назначила 17 поездов для перевозки пассажиров во время зимних праздников.