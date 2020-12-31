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З 1 січня подорожчають біометричні паспорти

Четвер, 31 грудня 2020, 14:25
З 1 січня подорожчають біометричні паспорти
Фото dmsu.gov.ua

З 1 січня в Україні зросте загальна вартість оформлення паспорта у формі картки, паспорта для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання.

Джерело: Державна міграційна служба  

Дослівно: "З 1 січня 2021 року Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" змінює вартість бланків біометричних документів.

У зв’язку з цим несуттєво зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання".

Деталі: Зокрема вартість паспорта громадянина України у формі картки зросте з 345 грн до 363 грн (оформлення до 20 робочих днів) і з 471 грн до 489 грн (до 10 робочих днів).

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон обійдеться у 694 грн за умови оформлення документа до 20 робочих днів (нині 682 грн), або у 1046 до – 7 робочих днів (нині 1034 грн).

Вартість посвідки на тимчасове проживання зросте з 891 грн до 915 грн, а посвідки на постійне проживання з 728 грн до 752 грн.

Українська правда

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Теми: паспортціни
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