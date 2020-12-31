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С 1 января подорожают биометрические паспорта

Четверг, 31 декабря 2020, 15:25

С 1 января в Украине вырастет общая стоимость оформления паспорта в форме карточки, паспорта для выезда за границу, а также временного и постоянного видов на жительство.

Источник: Государственная миграционная служба

Дословно: "С 1 января 2021 года Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" меняет стоимость бланков биометрических документов.

В связи с этим несущественно возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное жительство".

Детали: В частности, стоимость паспорта гражданина Украины в форме карточки вырастет с 345 грн до 363 грн (оформление до 20 рабочих дней) и с 471 грн до 489 грн (до 10 рабочих дней).

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу обойдется в 694 грн при условии оформления документа до 20 рабочих дней (сейчас 682 грн), или в 1046 грн – до 7 рабочих дней (сейчас 1034 грн).

Стоимость временного вида на жительство возрастет с 891 грн до 915 грн, а постоянного вида на жительство с 728 грн до 752 грн.

Украинская правда
Темы: паспорт цены


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