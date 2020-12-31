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Из лагеря в Сирии освободили двух украинок – СМИ

Четверг, 31 декабря 2020, 16:24

В Сирии из лагеря освободили двух гражданок Украины с детьми, чьих мужей обвиняют в том, что они воевали за террористическое движение "Исламское государство".

Источник: ТСН

Детали: Женщин держали в лагере аль-Хоул. Известно, что одна из них родом из Кременчуга, а другая - из Крыма.

Сейчас женщины эвакуированы с территории Сирии. У них в общем семеро детей. Таким образом, в Украину вернутся девять человек.

Участие в освобождении украинок принимали в рамках специальной эвакуационной операции по поручению президента Украины Владимира Зеленского отечественные спецслужбы, дипломаты МИД и другие правительственные структуры.

Спецоперация будет проходить в несколько этапов. Возвращения домой ожидают в целом еще 57 человек.

Лагерь аль-Хоул рассчитан на 11 тысяч человек, но здесь проживает более 70 тысяч, из которых более 95% - женщины и дети.

Темы: СирияУкраина


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