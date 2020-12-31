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Зеленский о сложности получения СOVID-вакцины: Все государства жестко борются за себя

Четверг, 31 декабря 2020, 15:31
Зеленский о сложности получения СOVID-вакцины: Все государства жестко борются за себя
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что получить вакцину от коронавируса непросто, так как все страны борются исключительно за свой интерес, и в глобальной очереди за вакцинами первыми стоят самые богатые из них.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Почему это настолько сложная задача? Мир и сейчас находится в том же состоянии чрезвычайной вспышки национального эгоизма, который был спровоцирован еще началом пандемии...

Все государства очень жестко борются исключительно за себя и свой интерес... Неудивительно, что самые богатые оказались первыми в глобальной очереди за вакцинами в мире".

Детали: В то же время Зеленский заверил, что Украина "постоянно и профессионально" ведет всю необходимую переговорную работу, а потому украинцы как можно скорее получат вакцину "несмотря на зачастую не очень честную межгосударственную конкуренцию".

Он напомнил, что Украина договорилась о прямых поставках "действительно надежной вакцины – от китайской компании Sinovac Biotech", которая поступит в "кратчайшие сроки".

Зеленский уточнил, что люди получат ее только после официальной регистрации, которая возможна уже в начале января или в стране-производителе, или в одной из стран Европы, или в США. В то же время он подчеркнул, что "абсолютно реально получить вакцину уже этой зимой".

Подписание контракта еще до регистрации он объяснил намерением "не терять драгоценное время".

По словам Зеленского, сначала Украина получит 1,9 миллиона доз Sinovac в дополнение к 8 миллионам доз, которые поступят через глобальный механизм COVAX.

Он добавил, что власть работает над тем, чтобы увеличить поставки через COVAX до 16 миллионов доз и ведет переговоры с другими производителями вакцин против коронавируса.

Также, по словам президента, сейчас важно убедить украинцев воспользоваться вакциной.

Зеленский заверил, что "государство обеспечит наличие бесплатных для людей и действительно безопасных вакцин".

Украинская правда

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Темы: Зеленскийкоронавирусвакцинация
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