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Поліція посилила заходи безпеки у Києві

Четвер, 31 грудня 2020, 18:29

Поліція посилила заходи безпеки у Києві під час святкування Нового року.

Джерело: Поліція Києва у Facebook

Дослівно: "На всіх локаціях, де відбуватимуться святкові заходи, поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу у посиленому режимі.

Безпеку громадян забезпечуватимуть працівники усіх структурних підрозділів, у тому числі поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, а також представники інших профільних служб і відомств системи МВС".

Українська правда
Теми: Київполіціясвяткування


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