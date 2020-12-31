Поліція посилила заходи безпеки у Києві під час святкування Нового року.

Джерело: Поліція Києва у Facebook

Дослівно: "На всіх локаціях, де відбуватимуться святкові заходи, поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу у посиленому режимі.

Безпеку громадян забезпечуватимуть працівники усіх структурних підрозділів, у тому числі поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, а також представники інших профільних служб і відомств системи МВС".