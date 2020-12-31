Полиция усилила меры безопасности в Киеве
Четверг, 31 декабря 2020, 17:29
Полиция усилила меры безопасности в Киеве во время празднования Нового года.
Источник: Полиция Киева в Facebook
Дословно: "На всех локациях, где будут проходить праздничные мероприятия, полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу в усиленном режиме.
Безопасность граждан будут обеспечивать работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, а также представители других профильных служб и ведомств системы МВД".
Украинская правда