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Полиция усилила меры безопасности в Киеве

Четверг, 31 декабря 2020, 17:29
Полиция усилила меры безопасности в Киеве

Полиция усилила меры безопасности в Киеве во время празднования Нового года.

Источник: Полиция Киева в Facebook

Дословно: "На всех локациях, где будут проходить праздничные мероприятия, полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу в усиленном режиме.

Безопасность граждан будут обеспечивать работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, а также представители других профильных служб и ведомств системы МВД".

Украинская правда
Темы: Киевполицияпразднования
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