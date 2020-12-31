Вакарчук розповів, як злитий у мережу його телефон несподівано приніс радість

Музикант і колишній політик Святослав Вакарчук розповів, як на початку року номер його мобільного "залили" в інтернет, щоб "насолити", а вийшло так, що в кінці року йому подзвонила добра людина і від щирого серця привітала зі святами.

Джерело: сам співак у Facebook

Деталі: За совами Вакарчука, 2020-й рік почався для нього з того, що "доброзичливці" злили номер його телефону в мережу, тож йому без перерви почали дзвонити з незнайомих номерів "щирі друзі", писати дивні повідомлення "віддані шанувальники", навіть купувати щось намагались від його імені на різних сайтах. "Одним словом, хотіли зробити мої новорічні свята незабутніми", - жартує музикант.

З того часу він не відповідав на дзвінки з незнайомих номерів, але сьогодні, 31 грудня, "інтуїтивно, раптом вирішив взяти слухавку".

Пряма мова: "Доброго дня, Святославе. Щиро вітаю Вас з Новим Роком. Це ваш шанувальник (далі він назвав своє ім’я та місто). Дякую Вам за вашу музику і все, що ви робите для нас. Дай Бог добра вам і всій вашій родині".

Я відповів, подякував, побажав добра і йому з родиною. Поклав слухавку і подумав: все що не робиться, все на краще.

Коли хтось в перший день Нового року "зливав" мій номер, він хотів ускладнити моє життя, а в результаті я закінчую цей рік з відчуттям радості в душі та вдячності".