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Вакарчук рассказал, как слитый в сеть его телефон неожиданно принес радость

Четверг, 31 декабря 2020, 17:35
Вакарчук рассказал, как слитый в сеть его телефон неожиданно принес радость

Музыкант и бывший политик Святослав Вакарчук рассказал, как в начале года номер его мобильного "слили" в интернет, чтобы "насолить", а получилось так, что в конце года ему позвонил добрый человек и от всей души поздравил с праздниками.

Источник: сам певец в Facebook

Детали: По совам Вакарчука, 2020-й год начался для него с того, что "доброжелатели" слили номер его телефона в сеть, и ему без перерыва начали звонить с незнакомых номеров "искренние друзья", писать странные сообщения "преданные поклонники", даже покупать что-то пытались от его имени на разных сайтах. "Одним словом, хотели сделать мои новогодние праздники незабываемыми", - шутит музыкант.

С тех пор он не отвечал на звонки с незнакомых номеров, но сегодня, 31 декабря, "интуитивно, вдруг решил взять трубку".

Прямая речь: "Здравствуйте, Святослав. Искренне поздравляю Вас с Новым Годом. Это ваш поклонник (далее он назвал свое имя и город). Благодарю Вас за вашу музыку и все, что вы делаете для нас. Дай Бог добра вам и всей вашей семье".

Я ответил, поблагодарил, пожелал добра и ему с семьей. Положил трубку и подумал: все что ни делается, все к лучшему.

Когда кто-то в первый день Нового года "сливал" мой номер, он хотел усложнить мою жизнь, а в результате я заканчиваю этот год с чувством радости в душе и благодарности".

Украинская правда

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Темы: Вакарчукмобильная связькурьез
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