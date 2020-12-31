Меркель назвала 2020 рік найважчим за її 15 років канцлерства

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що 2020 рік був найважчим за всі її 15 років на посаді канцлера особисто для неї та для країни.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це канцлерка сказала у своїй передноворічній промові.

"Навряд чи я перебільшу, якщо скажу, що ніколи за останні 15 років у нас всіх не було настільки складного року", - сказала вона у телезверненні, зазначивши, що виклики такого масштабу як пандемія коронавірусу стаються чи не раз на сторіччя.

"Це криза історичного масштабу, що вимагала величезних зусиль від кожного з нас і дуже великих - для деяких з нас. Я знаю, що для цих історичних зусиль були необхідні - і досі лишаються необхідними - ваша велика довіра та терпіння. І я вам щиро вдячна за них", - зазначила канцлерка.

У своїй промові Ангела Меркель згадала і "коронаскептиків", зазначивши, що теорії змов довкола коронавірусу і вакцин не лише небезпечні, але й є зневагою до тих, хто вже постраждав від епідемії.

Вона додала також, що відчуває надію на тлі початку масової вакцинації від коронавірусу, і повторила свою обіцянку вакцинуватися також, коли до неї дійде черга. На відміну від низки інших країн, у Німеччині топ-посадовці не були серед найперших вакцинованих.

Меркель також підтвердила, що не змінювала своїх планів і після виборів 2021 року піде з посади.

"За дев’ять місяців нас чекають федеральні вибори, і я не планую переобиратися. Ймовірно, це моє останнє новорічне звернення до вас як федеральної канцлерки", - зазначила вона.

Нагадаємо, на початку червня Ангела Меркель заявила, що точно не буде намагатися залишитися на своїй посаді на п'ятий термін. Її партія, Християнсько-демократичний союз, тепер має обрати собі нового лідера, з яким піде на наступні вибори і який буде вважатися фаворитом на посаду канцлера.

ХДС через епідемію вже вдруге відклала з'їзд, на якому мала обрати нового лідера - він планувався на 4 грудня.

Федеральні вибори у Німеччині заплановані на 26 вересня 2021 року.