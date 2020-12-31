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Меркель назвала 2020 рік найважчим за її 15 років канцлерства

Четвер, 31 грудня 2020, 17:59

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що 2020 рік був найважчим за всі її 15 років на посаді канцлера особисто для неї та для країни.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це канцлерка сказала у своїй передноворічній промові.

"Навряд чи я перебільшу, якщо скажу, що ніколи за останні 15 років у нас всіх не було настільки складного року", - сказала вона у телезверненні, зазначивши, що виклики такого масштабу як пандемія коронавірусу стаються чи не раз на сторіччя.

"Це криза історичного масштабу, що вимагала величезних зусиль від кожного з нас і дуже великих - для деяких з нас. Я знаю, що для цих історичних зусиль були необхідні - і досі лишаються необхідними - ваша велика довіра та терпіння. І я вам щиро вдячна за них", - зазначила канцлерка.

У своїй промові Ангела Меркель згадала і "коронаскептиків", зазначивши, що теорії змов довкола коронавірусу і вакцин не лише небезпечні, але й є зневагою до тих, хто вже постраждав від епідемії.

Вона додала також, що відчуває надію на тлі початку масової вакцинації від коронавірусу, і повторила свою обіцянку вакцинуватися також, коли до неї дійде черга. На відміну від низки інших країн, у Німеччині топ-посадовці не були серед найперших вакцинованих.

Меркель також підтвердила, що не змінювала своїх планів і після виборів 2021 року піде з посади.

"За дев’ять місяців нас чекають федеральні вибори, і я не планую переобиратися. Ймовірно, це моє останнє новорічне звернення до вас як федеральної канцлерки", - зазначила вона.

Нагадаємо, на початку червня Ангела Меркель заявила, що точно не буде намагатися залишитися на своїй посаді на п'ятий термін. Її партія, Християнсько-демократичний союз, тепер має обрати собі нового лідера, з яким піде на наступні вибори і який буде вважатися фаворитом на посаду канцлера. 

ХДС через епідемію вже вдруге відклала з'їзд, на якому мала обрати нового лідера - він планувався на 4 грудня. 

Федеральні вибори у Німеччині заплановані на 26 вересня 2021 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: МеркельНімеччина
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