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Меркель назвала 2020 год самым тяжелым за ее 15 лет канцлерства

Четверг, 31 декабря 2020, 17:59

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что 2020 год был самым тяжелым за все ее 15 лет на посту канцлера лично для нее и для страны.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом канцлер сказала в своей предновогодней речи.

"Вряд ли я преувеличу, если скажу, что никогда за последние 15 лет у нас всех не было столь сложного года", - сказала она в телеобращении, отметив, что вызовы такого масштаба как пандемия коронавируса происходят чуть ли не раз в столетие.

"Это кризис исторического масштаба, который требовал огромных усилий от каждого из нас и очень больших - от некоторых из нас. Я знаю, что для этих исторических усилий были необходимы - и до сих пор остаются необходимыми - ваше огромное доверие и терпение. И я вам искренне благодарна за это", - отметила канцлер.

В своей речи Ангела Меркель вспомнила и "коронаскептиков", отметив, что теории заговоров вокруг коронавируса и вакцин не только опасны, но и демонстрируют пренебрежение к тем, кто уже пострадал от эпидемии.

Она добавила также, что чувствует надежду на фоне начала массовой вакцинации от коронавируса, и повторила свое обещание вакцинироваться, когда до нее дойдет очередь. В отличие от ряда других стран, в Германии топ-чиновники не были среди первых вакцинированных.

Меркель также подтвердила, что не меняла своих планов и после выборов 2021 уйдет с должности.

"Через девять месяцев нас ждут федеральные выборы, и я не планирую переизбираться. Вероятно, это мое последнее новогоднее обращение к вам в роли федерального канцлера", - отметила она.

Напомним, в начале июня Ангела Меркель заявила, что точно не будет пытаться остаться на своем посту на пятый срок. Ее партия, Христианско-демократический союз, теперь должна выбрать себе нового лидера, с которым пойдет на следующие выборы  и который будет считаться фаворитом на пост канцлера.

ХДС из-за эпидемии уже второй раз отложила съезд, на котором должна избрать нового лидера - он планировался на 4 декабря. 

Федеральные выборы в Германии запланированы на 26 сентября 2021 года

Темы: МеркельГермания
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