У київському метро встановили перший "революційний" годинник
Четвер, 31 грудня 2020, 19:58
На станції київського метрополітену вперше встановили годинники, що показують час, через який прибуде поїзд.
Джерело: Київський метрополітен у Facebook
Дослівно: "На станції "Контрактова площа" запрацює годинник, що показуватиме час до прибуття поїзда метро.
Проект реалізувало ТОВ "ТРАНС-МЕДІА". Інтегрований компанією програмно-апаратний комплекс у реальному часі здійснює розрахунок відстані та показує відлік".
Деталі: Наразі на всіх станціях метро у Києві стоять годинники, що показують час. Пройшов після від’їзду останнього поїзда.
В метрополітені обіцяють , що на кожній станції таких годинників буде щонайменше 12, а монтаж проведуть протягом 2021 року.
З 31 на 1 січня час роботи підземки продовжено на 2 години.
Українська правда