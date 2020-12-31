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У київському метро встановили перший "революційний" годинник

Четвер, 31 грудня 2020, 18:58
У київському метро встановили перший революційний годинник

На станції київського метрополітену вперше встановили годинник, що показують час, через який прибуде поїзд.

Джерело: Київський метрополітен у Facebook

Дослівно: "На станції "Контрактова площа" запрацює годинник, що показуватиме час до прибуття поїзда метро.

Проект реалізувало ТОВ "ТРАНС-МЕДІА". Інтегрований компанією програмно-апаратний комплекс у реальному часі здійснює розрахунок відстані та показує відлік".

Деталі: Наразі на всіх станціях метро у Києві стоять годинники, що показують час, який минув після від’їзду останнього поїзда.   

В метрополітені обіцяють, що на кожній станції таких годинників буде щонайменше 12, а монтаж проведуть протягом 2021 року.

З 31 грудня на 1 січня час роботи підземки продовжено на 2 години.

Українська правда
Теми: метроКиїв
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