У київському метро встановили перший "революційний" годинник

На станції київського метрополітену вперше встановили годинник, що показують час, через який прибуде поїзд.

Джерело: Київський метрополітен у Facebook

Дослівно: "На станції "Контрактова площа" запрацює годинник, що показуватиме час до прибуття поїзда метро.

Проект реалізувало ТОВ "ТРАНС-МЕДІА". Інтегрований компанією програмно-апаратний комплекс у реальному часі здійснює розрахунок відстані та показує відлік".

Деталі: Наразі на всіх станціях метро у Києві стоять годинники, що показують час, який минув після від’їзду останнього поїзда.

В метрополітені обіцяють, що на кожній станції таких годинників буде щонайменше 12, а монтаж проведуть протягом 2021 року.

З 31 грудня на 1 січня час роботи підземки продовжено на 2 години.