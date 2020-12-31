В киевском метро установили первые "революционные" часы
Четверг, 31 декабря 2020, 19:58
На станции киевского метрополитена впервые установили часы, показывающие время, через которое прибудет поезд.
Источник: Киевский метрополитен в Facebook
Дословно: "Сегодня (31 декабря – ред.) на станции "Контрактовая площадь" заработают часы, показывающие время до прибытия поезда метро.
Проект реализовало ООО "ТРАНС-МЕДИА". Интегрированный компанией программно-аппаратный комплекс в реальном времени осуществляет расчет расстояния и показывает отсчет".
Детали: Сейчас на всех станциях метро в Киеве стоят часы, показывающие время, прошедшее после отъезда последнего поезда.
В метрополитене обещают, что на каждой станции таких часов будет не менее 12, а монтаж проведут в течение 2021 года.
С 31 на 1 января время работы подземки продлено на 2:00.
Украинская правда