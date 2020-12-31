Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В киевском метро установили первые "революционные" часы

Четверг, 31 декабря 2020, 19:58

На станции киевского метрополитена впервые установили часы, показывающие время, через которое прибудет поезд.

Источник: Киевский метрополитен в Facebook

Дословно: "Сегодня (31 декабря – ред.) на станции "Контрактовая площадь" заработают часы, показывающие время до прибытия поезда метро.

Проект реализовало ООО "ТРАНС-МЕДИА". Интегрированный компанией программно-аппаратный комплекс в реальном времени осуществляет расчет расстояния и показывает отсчет".

Детали: Сейчас на всех станциях метро в Киеве стоят часы, показывающие время, прошедшее после отъезда последнего поезда.

В метрополитене обещают, что на каждой станции таких часов будет не менее 12, а монтаж проведут в течение 2021 года.

С 31 на 1 января время работы подземки продлено на 2:00.

Украинская правда
Темы: метроКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

У Венедиктовой ответили на критику НАБУ касательно министра времен Януковича

Зеленский о сложности получения СOVID-вакцины: Все государства жестко борются за себя

Шабунин сообщил о еще одной подброшенной взывчатке

OCCRP назвал преступника года. Коломойский вышел в финал

США выдвинули новые обвинения Коломойскому и Боголюбову

фотоОфис Венедиктовой: Гранаты под дверью у матери Шабунина были без взрывчатки

Все новости...
метро
В новогоднюю ночь столичное метро будет работать дольше
Строительство метро на Виноградарь может затянуться из-за пандемии
На Майдане продолжаются протесты, метро 6 часов проверяли из-за "минирования"
Последние новости
20:55
В новогоднюю ночь на Шулявском мосту возобновят работу фонарей, упавших ранее на машины
20:23
фотоВ Днепре загорелся дом: три человека погибли
19:58
фотоВ киевском метро установили первые "революционные" часы
19:31
31 декабря на Донбассе на обошлось без обстрелов
18:59
Меркель назвала 2020 год самым тяжелым за ее 15 лет канцлерства
18:35
Вакарчук рассказал, как слитый в сеть его телефон неожиданно принес радость
18:29
Полиция усилила меры безопасности в Киеве
18:10
У Венедиктовой ответили на критику НАБУ касательно министра времен Януковича
18:09
НБУ выдал банкам свыше 3,5 миллиарда гривень рефинанса
17:48
Папа Римский из-за болезни пропустит новогодние мессы
Все новости...