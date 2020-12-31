У Дніпрі спалахнув будинок: три людини загинули
Четвер, 31 грудня 2020, 19:23
Внаслідок пожежі у двоповерховому житловому будинку в Дніпрі загинули три особи.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: Рятувальники отримали інформацію про пожежу на вулиці Яружна у Дніпрі 31-го грудня о 15:47.
На місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла в кімнаті на другому поверсі двоповерхового житлового будинку.
Під час ліквідації вогнеборці виявили тіла двох осіб. Наразі особисті дані загиблих встановлюються.
Ще одна жінка була госпіталізована у край тяжкому стані, але померла у лікарні.
Повідомляється, що вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку та дерев’яні перекриття будинку. Загальна площа пожежі 30 м. кв.
Пожежу локалізували о 16:34 та ліквідували о 16:53.
Українська правда