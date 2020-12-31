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У Дніпрі спалахнув будинок: три людини загинули

Четвер, 31 грудня 2020, 20:23

Внаслідок пожежі у двоповерховому житловому будинку в Дніпрі загинули три особи.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Рятувальники отримали інформацію про пожежу на вулиці Яружна у Дніпрі 31-го грудня о 15:47.

На місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла в кімнаті на другому поверсі двоповерхового житлового будинку.

Під час ліквідації вогнеборці виявили тіла двох осіб. Наразі особисті дані загиблих встановлюються.

Ще одна жінка була госпіталізована у край тяжкому стані, але померла у лікарні.

 

Повідомляється, що вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку та дерев’яні перекриття будинку. Загальна площа пожежі 30 м. кв.

Пожежу локалізували о 16:34 та ліквідували о 16:53.

Українська правда
Теми: пожежаДніпро


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