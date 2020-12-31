В Днепре загорелся дом: три человека погибли

В результате пожара в двухэтажном жилом доме в Днепре погибли три человека.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Спасатели получили информацию о пожаре на улице Яружная в Днепре 31-го декабря в 15:47.

На месте происшествия спасатели установили, что пожар возник в комнате на втором этаже двухэтажного жилого дома.

Во время ликвидации пожарные обнаружили тела двух человек. Сейчас личные данные погибших устанавливаются.

Еще одна женщина была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, но скончалась в больнице.

Сообщается, что огнем повреждены вещи домашнего обихода и деревянные перекрытия дома. Общая площадь пожара 30 м. кв.

Пожар локализован в 16:34 и ликвидирован в 16:53.