Українська армія взяла на озброєння дві нові гвинтівки

Українська армія взяла на дві гвинтівки Snipex T-REX та Snipex ALLIGATOR калібру 14,5 мм.

Джерело: виробник гвинтівок компанія Snipex у Facebook

Пряма мова: "Гвинтівки Snipex T-REX 14,5 та Snipex ALLIGATOR 14,5 успішно пройшли державні випробування і вдало витримали всі іспити!

За результатами державних випробувань гвинтівки Snipex калібру 14,5х114 прийняті на озброєння Збройних Сил України".

Деталі: Snipex T-REX - однозарядна гвинтівка з прицільною дальністю до 2 тисяч метрів. Вона важить 25 кг без урахування боєприпасів.

Snipex ALLIGATOR - багатозарядна гвинтівка з магазином на пʼять патронів. Вона важить 25 кг, і бʼє на 2 км.