Українська армія взяла на озброєння дві нові гвинтівки
Четвер, 31 грудня 2020, 22:21
Українська армія взяла на дві гвинтівки Snipex T-REX та Snipex ALLIGATOR калібру 14,5 мм.
Джерело: виробник гвинтівок компанія Snipex у Facebook
Пряма мова: "Гвинтівки Snipex T-REX 14,5 та Snipex ALLIGATOR 14,5 успішно пройшли державні випробування і вдало витримали всі іспити!
За результатами державних випробувань гвинтівки Snipex калібру 14,5х114 прийняті на озброєння Збройних Сил України".
Деталі: Snipex T-REX - однозарядна гвинтівка з прицільною дальністю до 2 тисяч метрів. Вона важить 25 кг без урахування боєприпасів.
Snipex ALLIGATOR - багатозарядна гвинтівка з магазином на пʼять патронів. Вона важить 25 кг, і бʼє на 2 км.
Українська правда