Украинская армия взяла на вооружение две новые винтовки
Четверг, 31 декабря 2020, 22:21
Украинская армия взяла на вооружение две винтовки Snipex T-REX и Snipex ALLIGATOR калибра 14,5 мм.
Источник: производитель винтовок компания Snipex в Facebook
Прямая речь: "Винтовки Snipex T-REX 14,5 и Snipex ALLIGATOR 14,5 успешно прошли государственные испытания и успешно выдержали все экзамены!
По результатам государственных испытаний винтовки Snipex калибра 14,5х114 приняты на вооружение Вооруженных Сил Украины".
Детали: Snipex T-REX - однозарядная винтовка с прицельной дальностью до 2 тысяч метров. Она весит 25 кг без учета боеприпасов.
Snipex ALLIGATOR - многозарядная винтовка с магазином на пять патронов. Она весит 25 кг, и бьет 2 км.
Украинская правда