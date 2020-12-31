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"Бажаємо снігу, як в Антарктиді": українські полярники вітають з Новим роком

Четвер, 31 грудня 2020, 23:01

Колектив Національного антарктичного наукового центру та полярники зі станції "Академік Вернадський" привітав українців з прийдешнім 2021 роком.

Джерело: сайт наукового центру

Дослівно: "Колектив Національного антарктичного наукового центру та полярники зі станції "Академік Вернадський" щиро вітають вас з Новим, 2021 роком.

Бажаємо здоров’я, успіхів і… снігу, як в Антарктиді".

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Українська правда
Теми: українцісвяткування


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