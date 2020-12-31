Новорічне вітання: Зеленський розповів дітям про кредити та дороги

Президент Володимир Зеленський у новорічному зверненні розповів дітям про боротьбу із коронавірусом, кредити для бізнесу, будівництво доріг та мостів, повернення українців додому та ситуацію на Донбасі. Побажання громадянам прозвучали як від глави держави, так і від дітей.

Джерело: новорічне вітання президента

Деталі: Цьогоріч у президента створили відео у форматі розмови із маленькими українцями. Саме їм Зеленський і розповів про рік, який минув.

Президент відзначив, що в цьому році Україна мала події, якими може пишатись, проте й ті, за які соромно. Щодо останніх, то у зверненні українцям нагадали про бунт у Нових Санжарах. Згадали в Офісі і про катастрофу літака МАУ в Ірані, лісові пожежі на сході України, падіння літака Ан-26 із курсантами під Чугуєвом.

Приділив увагу президент і ситуації на Донбасі. За його словами, 2020 рік нагадав українцям, що означає тиша, відзначивши зменшення обстрілів та втрат серед наших військових.

Пряма мова: "Скажу зрозуміло для вас. І це логічно, адже все, що ми робимо – ми робимо саме для вас....

2020-й нагадав, як насправді багато героїв серед нас.

Навесні ми почали всі хворіти. Виявилось, що в лікарнях та аптеках багато чого немає. Чому? Просто дехто втратив нюх ще задовго до ковіду.

І от всі ми були як у фільмах, коли здається, що врятувати можуть тільки супергерої. Дорослі не вірять в їх існування.

Але цьогоріч, як і у 2014-му, ми знову переконалися – супергерої існують. І до наших військових доєднались наші медики. Наші суперлікарі. Суперлаборанти. Суперводії швидкої. Суперпілоти. Суперприкордонники. Супервчителі. Наші суперпожежники та суперрятувальники. І ми точно не маємо іншого варіанту, аніж бути супер-Україною. Так?

Так, це був рік, де, на жаль, катаклізми руйнували житло і природу І рік, де, на щастя, ми руйнували стереотипи.

Наприклад, що в Україні неможливо робити хороші дороги. Цей міф пішов на всі чотири сторони по всіх чотирьох тисячах кілометрів нових доріг.

Колись вам буде 18, і ви зможете водити авто українськими дорогами. Ми старались, щоб за час, поки ви подорослішаєте, ці дороги не постарішали. І не втомились.

Цей рік довів, що дитячу лікарню "Охмадит "можна добудувати і не передавати, немов булаву, кожному наступному президенту України. Що можна "знести" пам’ятник корупції, встановлений ще у 2004 році і за вісім місяців перетворити легендарний довгобуд України на новий міст у Запоріжжі. А по всій Україні відбудувати 150 мостів.

І ми не слухаємо метальників бруду на вентилятор соцмереж. Після когось залишаться пости. А після когось залишаться мости.

Цей рік показав, що для громадян із Донбасу та Криму можна зробити сучасні КПВВ, де їм стане остаточно зрозуміло, хто ставиться до них, як до людей, а хто – як до "заручників".

Цей рік показав, що можна про армію говорити, а можна зробити для безпеки і оборони найбільший в історії бюджет. Що держава може почати спільне будівництво корветів і вперше за часи незалежності замовити у "Антонова" три нових українських літаки.

А відсотки кредитів для бізнесу можуть бути не 20, 18 чи 14 відсотків, а маленькими, такими, як ви – 5%, 7% або 9%. Кому 9 років? Ось і відсотки такими можуть бути.

2020-й знову довів, що Україна своїх не залишає. І нам неважливо звідки повертати своїх людей: підвали ОРДЛО, російська в’язниця чи китайский Ухань. Це полонені моряки танкеру із Лівії чи загиблий екіпажі пасажири літака з Ірану.

І ми однаково щасливі – повертати 250 тисяч громадян, що застрягли через карантин по світу або одного українця. Нашого захисника. Нескореного Віталія Марківа.

І найголовніше, цей рік нагадав нам, що таке тиша. Слова "Сьогодні не стріляли". Дні, коли в нових кажуть: "За добу немає втрат". Тижні, коли матері, дружини й діти не плачуть. Місяці, коли наші військові не гинуть. 158 днів припинення вогню на Донбасі. Найдовше від початку війни. 158 днів перемир'я. Небездоганно? Так, і це правда. Та хіба через це – непотрібного? Ні. І це також правда.

Знаєте, ви ще зовсім маленькі і, можливо, не до кінця розумієте, чому так відбувається. Але зараз мусите точно знати одне: українські захисники – найкращі у світі. Вони сміливі і дуже-дуже сильні. Та, на жаль, так стається, і декого з них Бог забирає до себе на небо. Найкращих і найвідважніших. Цього року ми дуже старались, щоб Бог залишив якомога більше з них в Україні. Щоб вони і далі могли нас захищати і принести мир. Він можливий. Він близько. Він обов’язково буде…

Дорогі українці! Наступного року ми будемо відзначати 30-річчя нашої незалежності. Ми – великий народ. Ми маємо хоробрість Святослава, велич Володимира, мудрість Ярослава. У нас є Шевченко. Більше того – у нас є два Шевченки! І бути президентом такого прекрасного народу – це велика гордість. І велика відповідальність. І я буду робити все, щоб і через рік, і в усіх наступних роках у цей самий день і час, мені було не соромно дивитись вам в очі".

Додатково: Президент згадав видатних українців, яких забрав цей рік, зокрема науковця Бориса Патона, письменника Михайла Жванецького, композитора Мирослава Скорика та режисера Романа Віктюка.

Відзначив він і здобуття титулу найсильнішої людини планети українцем Олексієм Новіковом.

"А коли будете сперечатись, хто сильніший – Бетмен, Росомаха чи Дедпул...Насправді найсильніший українець. Наш богатир Олексій Новіков, який став цьогоріч найсильнішою людиною на планеті Земля. А ми не маємо іншого варіанту, аніж стати найсильнішою країною", – сказав Зеленський.

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