Новогоднее поздравление: Зеленский рассказал детям о кредитах и ​​дорогах

Президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении рассказал детям о борьбе с коронавирусом, кредитах для бизнеса, строительстве дорог и мостов, возвращении украинцев домой и ситуацию на Донбассе. Пожелания для граждан прозвучали как от главы государства, так и от детей.

Источник: новогоднее поздравление президента

Детали: В этом году у президента создали видео в формате беседы с маленькими украинцами. Именно им Зеленский и рассказал о прошедшем годе.

Президент отметил, что в этом году в Украине были события, которыми можна гордиться, но и были те, за которые стыдно. Что касается последних, то в обращении к украинцам напомнили о бунте в Новых Санжарах. Вспомнили в Офисе и о катастрофе самолета МАУ в Иране, лесных пожарах на востоке Украины, падении самолета Ан-26 с курсантами под Чугуевом.

Уделил внимание президент и ситуации на Донбассе. По его словам, 2020 напомнил украинцам, что означает тишина, отметив уменьшение обстрелов и потерь среди наших военных.

Прямая речь: "Скажу понятно для вас. И это логично, ведь все, что мы делаем – мы делаем для вас....

2020-й напомнил, как на самом деле много героев среди нас.

Весной мы начали все болеть. Оказалось, что в больницах и аптеках много чего нет. Почему? Просто некоторые потерял обоняние еще задолго до ковида.

И вот все мы были как в фильмах, когда кажется, что спасти могут только супергерои. Взрослые не верят в их существование.

Но в этом году, как и в 2014-м, мы еще раз убедились – супергерои существуют. И до наших военных присоединились наши медики. Наши суперврачи. Суперлаборанты. Суперводители скорой. Суперпилоты. Суперпограничники. Суперучителя. Наши суперпожарные и суперспасатели. И мы точно не имеем другого варианта, чем быть супер-Украиной. Да?

Да, это был год, где, к сожалению, катаклизмы разрушали жилье и природу И год, где, к счастью, мы разрушали стереотипы.

Например, что в Украине невозможно делать хорошие дороги. Этот миф пошел на все четыре стороны по всем четырем тысячах километров новых дорог.

Когда-то вам будет 18, и вы сможете водить по украинским дорогам. Мы старались, чтобы за время, пока вы повзрослеете, эти дороги не постарели. И не устали.

Этот год показал, что детскую больницу "Охматдет" можно достроить и не передавать, словно булаву, каждому следующему президенту Украины. Что "снести" памятник коррупции, установленный еще в 2004 году и за восемь месяцев превратить легендарный долгострой Украины на новый мост в Запорожье. А по всей Украине отстроить 150 мостов.

И мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей. После кого останутся посты. А после кого-то останутся мосты.

Этот год показал, что для граждан из Донбасса и Крыма можно сделать современные КПВВ, где им станет окончательно ясно, кто относится к ним, как к людям, а кто – как к "заложникам".

Этот год показал, что можно об армии говорить, а можно сделать для безопасности и обороны крупнейший в истории бюджет. Что государство может начать совместное строительство корветов и впервые за время независимости заказать у "Антонова" три новых украинских самолета.

А проценты кредитов для бизнеса могут быть не 20, 18 или 14 процентов, а маленькими, такими, как вы – 5%, 7% или 9%. Кому 9 лет? Вот и проценты такими могут быть.

2020 и снова доказал, что Украина своих не оставляет. И нам неважно откуда возвращать своих людей: подвалы ОРДЛО, российская тюрьма или китайский Ухань. Это пленные моряки танкера из Ливии или погибший экипаж и пассажиры самолета из Ирана.

И мы все равно счастливы – возвращать 250 тысяч граждан, застрявших из-за карантина по миру или одного украинца. Нашего защитника. Непокоренного Виталия Маркива.

И самое главное, этот год напомнил нам, что такое тишина. Слова "Сегодня не стреляли". Дни, когда в новых говорят: "За сутки нет потерь" .Недели, когда матери, жены и дети не плачут. Месяца, когда наши военные не погибают. 158 дней прекращения огня на Донбассе. Дольше с начала войны. 158 дней перемирия. Небезупречно? Да, и это правда. Но разве из-за этого – ненужного? Нет. И это тоже правда.

Знаете, вы еще совсем маленькие и, возможно, не до конца понимаете, почему так происходит. Но сейчас должны точно знать одно: украинские защитники – лучшие в мире. Они смелые и очень-очень сильны. Но, к сожалению, так происходит, и некоторые из них Бог забирает к себе на небо. Лучших и отважных. В этом году мы очень старались, чтобы Бог оставил можно больше из них в Украине. Чтобы они и дальше могли нас защищать и принести мир. Он возможен. Он близко. Он обязательно будет...

Дорогие украинцы! В следующем году мы будем отмечать 30-летие нашей независимости. Мы – великий народ. Мы храбрость Святослава, величие Владимира, мудрость Ярослава. У нас есть Шевченко. Более того – у нас есть два Шевченко! И быть президентом такого прекрасного народа – это большая гордость. И большая ответственность. И я буду делать все, чтобы и через год, и во всех последующих годах в этот же день и время, мне было не стыдно смотреть вам в глаза".

Дополнительно: Президент вспомнил выдающихся украинцев, которых забрал этот год, в частности ученого Бориса Патона, писателя Михаила Жванецкого, композитора Мирослава Скорика и режиссера Романа Виктюка.

Отметил он и получения титула самого сильного человека планеты украинцем Алексеем Новиковым.

"А когда будете спорить, кто сильнее – Бэтмен, Росомаха или Дэдпул... На самом деле самый сильный украинец. Наш богатырь Алексей Новиков, который стал в этом году самым сильным человеком на планете Земля. А мы не имеем другого варианта, чем стать сильной страной", – сказал Зеленский.

Напомним: